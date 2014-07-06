الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة إلى ثلاثة أميال بدلاً من 6 أميال

أكد المهندس نزار عايش نقيب الصيادين الفلسطينيين اليوم الأحد، قرار الاحتلال "الإسرائيلي" بتقليص مساحة الصيد في بحرغزة إلى ثلاثة أميال بدلاً من 6 أميال.

واعتبر عايش في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذا القرار بالمدمر للصيادين، مشيراً إلى أن القرار ساري منذ الساعة الحادية عشر صباحاً لهذا اليوم إلا أن بعض مراكب الصيادين مازالت تتواجد في البحر منذ ساعات الليل.

وأوضح عايش، أن هذا القرار يعني أن الصياد لن يتمكن من الصيد حتى في حدود الـ 3 ميل، كون أن الطراد "الإسرائيلي" سيقف على بعد الـ3 ميل ويطلق نيرانه تجاه الصيادين لطردهم، وهو ما يعني خسارة متزايدة للصيادين.

وحول أوضاع الصيادين عقب هذا القرار، قال عايش: بالأساس وضع الصيادين صعب ومدمر، وهذا القرار يعني دمار شامل لهم، ويعني أنه على الصيادين الجلوس في بيوتهم ولا يبحثون عن رزقهم في البحر.

يّذكر، أن السماح للصيادين بالصيد في مساحة 6 ميل، كان أحد بنود الاتفاق الذي أبرمته الفصائل مع "إسرائيل" عقب معركة "السماء الزرقاء" أواخر عام 2012، إلا أن الاحتلال كان يخرق هذا الاتفاق بإطلاق النار على الصيادين واعتقالهم ومحاربتهم في رزقهم.