الحرارة تواصل الارتفاع

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يستمر الجو صافياً اليوم بوجه عام ومعتدلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يستمر الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو صافياً وحاراً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو صافياً وحاراً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو حاراً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.