غارة جديدة على رفح والمقاومة تقصف بئر السبع بـ3 صواريخ

أصيب مساء اليوم السبت (5|7) مواطن فلسطيني بجراح، في غارة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة.

وقال مراسلنا أن طائرات حربية من نوع "اف 16" أطلقت مساء اليوم السبت صاروخين تجاه مجموعة من المواطنين شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة حيث أصيب احدهم بجراح.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية نقل إصابة من تلك المنطقة إلى مشفى أبو يوسف النجار في رح لتلقي العلاج ويشار إلى أن طائرات ومدفعية الاحتلال تكثف غاراتها منذ مساء أمس الجمعة على مدينة رفح الحدودية.

في حين ردت المقاومة الفلسطينية على العدوان واستهدفت مساء اليوم السبت (5|7) مدينتي بئر السبع وعسقلان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وقالت الإذاعة العبرية انه لأول مرة منذ بدء التصعيد الأمني الأخير أطلق فلسطينيون مساء اليوم السبت ثلاثة صواريخ من نوع "غراد" باتجاه مدينة بئر السبع.

وأضافت أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت احد الصواريخ بينما سقط الصاروخان الآخران في الخلاء دون أن تقع إصابات أو أضرار.

وأشارت إلى أن منظومة القبة الحديدية اعترضت ثلاث قذائف صاروخية تم إطلاقها باتجاه مدينة عسقلان الساحلية.