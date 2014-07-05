المدهون يدعو إلى تبني إستراتيجية إعلامية وطنية قادرة على مواجهة الإعلام الصهيوني

دعا المحامي لؤي المدهون الكاتب والناشط السياسي كافة وسائل الإعلام الفلسطينية إلى تبني إستراتيجية إعلامية وطنية قادرة على مجابهة ومواجهة الإعلام الصهيوني، وفضح ممارسات دولة الاحتلال وانتهاكاتها اليومية على الأرض بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدرات دولته، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يمتلك مؤسسات إعلامية، وكوادر إعلامية مدربة قادرة على إعداد وتحرير الأخبار والتقارير وتحليل الأخبار من الصحف الغربية التي تخدم قضيتنا الفلسطينية والعمل على ترجمتها إلى اللغات المختلفة والترويج لها في دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا وأمريكا، واسيا ... الخ .

وقال المدهون أن الكيان الصهيوني استطاع أن يوظف الإعلام العالمي وكثيراً من الإعلام العربي لتمرير مشروعاته والوصول إلى أهدافه المشؤومة، وتساءل المدهون هل يجوز للإعلام العربي أو الإسلامي أن يقف متفرجاً أمام هذا الغزو الصهيوني المدروس والذي يسعى ليس فقط للسيطرة على أوطاننا وأراضينا وهدم بيوت الآهلين والعزل وقتل وحرق الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال؛ بل لتنفيذ مشروع يقوم بتغيير المجتمع العربي والإسلامي وتغيير المفاهيم العربية والإنسانية ونهب ثرواتنا الثقافية والدينية والإنسانية فضلاً عن الثروات الطبيعية من نفط ومياه وزراعة و...الخ.

ودعا المدهون إلى إثبات الهوية الفلسطينية والعربية لمواجهة سياسات التهويد والتبعية التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدنها الرئيسة القدس والخليل ونابلس .. الخ، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال ومنظماتها الصهيونية عرفوا بشغفهم للسيطرة على وسائل الإعلام واستخدامها لإغراضهم التوسعية وقلب الحقائق وجعل الباطل حقا والحق باطل .

ودعا المدهون إلى تشكيل جبهة إعلامية عربية واحدة ومضادة لكل ما تبثه وسائل الإعلام الإسرائيلي وتقديم الأخبار الصادقة والصريحة كي تستند إليها كافة وسائل الإعلام الدولية، والكشف عن وكالات الأنباء المتعاونة مع الكيان أو المؤسسات التابعة للّوبي اليهودي في كافة أنحاء العالم وفضح أكاذيبها وأخبارها المفبركة .

ودعا المدهون إلى مزيد من الحريات للعاملين في الصحافة والإعلام وللمؤسسات والصحف الالكترونية التي يعملون فيها، وتذليل العقبات التي تواجههم في الوصول إلى المعلومة الصحيحة أو الحصول عليها، مؤكدا على ضرورة تذليل كل العقبات التي تحول دون وصول الصحفي للحقيقة المنشودة .