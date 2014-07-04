اصابة شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم

اصيب شاب 'لم تعرف هويته بعد' في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في محيط مسجد بلال شمال بيت لحم.

وأفاد شهود بأن مواجهات اندلعت في محيط مسجد بلال بن رباح، بين الموطنين وقوات الاحتلال اطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين ما ادى الى اصابة شاب برصاصة حية في منطقة الفخذ نقل على إثرها الى أحد مستشفيات بيت لحم ووصفت اصابته بالمتوسطة.

واضاف الشهود، ان اربعة شبان اصيبوا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط خلال المواجهات اتي ما تزال متواصلة حتى ساعة اعداد هذا الخبر، اضافة الى اصابة عدد آخر بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.