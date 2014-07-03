الشؤون الاجتماعية تنفي توقف برنامج المساعدات لفقراء غزة

نفت وزارة الشؤون الاجتماعية الأنباء التي تحدثت عن توقف برنامج المساعدات الحكومية لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة.



وقال سليمان الوعري مدير عام ديوان وزير الشؤون الاجتماعية : " لم تصدر عن الوزارة أي تصريحات تحذر من توقف عمل الوزارة أو نفاذ مستودعاتها من المواد الغذائية بغزة"، مؤكداً أن الوزارة وحكومة التوافق الوطني تعمل جاهدة على زيادة عملها في قطاع غزة.



وأشار الوعري إلى ان وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بصرف شيكات لـ 65 ألف أسرة فقيرة ومهمشة، بزيادة 5 آلاف أسرة على الدفعة السابقة في قطاع غزة والضفة الغربية، قائلاً: "هذا دليل على استمرار عمل الوزارة بشكل منتظم".



وكشف مدير عام ديوان وزير الشؤون عن تقدم وزير الشؤون الاجتماعي شوقي العيسة أكثر من مرة للحصول على تصريح دخول إلى قطاع غزة لمراقبة والاطلاع على عمل وزارته عن قرب، ولكن سلطات الاحتلال رفضت ذلك.



وقال ان هناك قرار حكومي لتوجه وزراء حكومة التوافق الوطني في الضفة الغربية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري للاطلاع على سير عمل الحكومة هناك، وذلك خلال الفترة القادمة.



وكان قد صدر بيان زُعمَ انه عن وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة يحذر من توقف برنامج المساعدات الحكومية لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة، وهو ما نفته الوزارة على لسان مدير عام ديوانها سليمان الوعري.



وبحسب البيان الذي نفته الوزارة، أشار إلى أن تأخر صرف رواتب الموظفين فاقم من حالة الأزمة الاقتصادية، والتي انعكست على الجانب الاجتماعي، مناشدة المسئولين والمؤسسات الدولية الإسراع بتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين في قطاع غزة.