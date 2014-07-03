الاحتلال يقصف بئر للمياه تابع لبلدية غزة

أدانت بلدية غزة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لأحد أبار المياه الرئيسة شمال غرب مدينة غزة " بئر الجمعية الإسلامية" الليلة الماضية، مشددة أن قصف آبار المياه يعد وفق الأعراف الدولية جريمة حرب كاملة.

وسوت صواريخ طائرات الأف ستة عشر الإسرائيلية بئر المياه بالأرض حيث بدا الدمار واسعاً في المياه و توقف ضخ المياه لمناطق حي النصر الغربي و أبراج المقوسي التي يغذيها البئر.

وبينت البلدية أن البئر يغذي أكثر من (20 ) ألف نسمة ، موضحة أن التقديرات الأولية للخسائر تصل إلى 150 ألف دولار.

ودعت البلدية في المجتمع الدولي و المنظمات الدولية إلى لجم الاحتلال عن عدوانه المستمر على مدينة غزة و التوقف عن تدمير المنشات المدنية التي تقدم خدمات إنسانية وصحية للمواطنين في المدينة .

وبينت أن الطواقم الفنية في دائرة المياه ستجري حالياً معاينة دقيقة للبئر المدمر مؤكدة أنه سيتم إمداد المناطق المتضررة من آبار مجاورة، موضحة أنه في ظل الأزمة الكبيرة التي تعانيها البلدية في كافة مرافقها و منها مرافق المياه التي أثرت على إمداد المواطنين بالكميات اللازمة للمياه نتيجة الحصار ، يأتي القصف الإسرائيلي ليستمر في قتل كل شرايين الحياة التي تغذي السكان في قطاع غزة.

وقالت أنه في الوقت الذي تسعى فيه البلدية لتحسين إمدادات المياه للمواطنين في المدينة يعمل الاحتلال على تدمير آبار المياه بهدف زيادة معاناة المواطنين في فصل الصيف .































