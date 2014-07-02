الكابنيت يجتمع مجدداً الساعة 7 مساء بوزارة الحرب

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابنيت" الإسرائيلي سيجتمع مجدداً الساعة السابعة اليوم لاستكمال المناقشات حول طبية القرارات التي يمكن اتخاذها ضد الفلسطينيين عقب عثور الجيش الإسرائيلي عن المستوطنين الثلاثة المختطفين مقتولين في الخليل.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي، أن الاجتماع الذي سيكون في تمام الساعة 7 مساء بمقر وزارة الجيش "هكرياه" سيبحث التصعيد في القدس، وأيضا "الرد الإسرائيلي على قتل المستوطنين الثلاثة".

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع المطول الذي عقد منذ الليلة الماضية حتى ساعات صباح اليوم والذي استمر لمدة 12 ساعة.

وكان (الكابنيت) حظر نشر قرارات اجتماعه الطارئ الذي عقد الليلة الماضية وامتدت جلسته حتى ساعات الفجر الأولى اليوم، وذلك في محاولة لمنع تسريب مجريات الجلسة للإعلام.