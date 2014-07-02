الوجبات الصغيرة وتجنب المشروبات الغازية يحميك من التخمة فى رمضان

الوعكة الصحية عقب تناول الطعام أو التخمة كلها مصطلحات قد نسمع عنها ونتعرض لها خلال شهر رمضان ونواجه متاعبها عقب تناول كميات كبيرة من الطعام، مما يسبب العديد من المشكلات الصحية للمعدة خاصة عند تناول كميات كبيرة من الحلويات والمشروبات، لذا يقدم دكتور حسين الصاوى استشارى السمنة والتغذية، بعض النصائح للتغلب على المشكلات الصحية التى نشعر بها بعد الإفطار، وتتمثل فى ممارسة التمارين الرياضية قدر الإمكان، والتى من شأنها أن تقوى عضلات المعدة، وتزيل كافة المشاكل الصحية التى تحدث بسبب تناول كميات كبيرة من الطعام، كما أن الرياضة تحسن من امتصاص الغذاء.

وينصح خبير التغذية فى حال الشعور بمشاكل بالمعدة بالإكثار من تناول المشروبات المهدأة كالينسون والنعناع مع القيام بتدليك المعدة قدر الإمكان فمن شأن ذلك أن يخفف من الألم, كما يمكن تناول الليمون مضاف إليه عسل النحل، وهو ما يهدئ من هذه الاضطرابات، موضحا أنه يمكن الحد من مشاكل اضطرابات المعدة بتناول وجبات صغيرة من الطعام والإكثار من شرب الماء، وهو ما يخلص الجسم من السموم التى تضر الجسم.

ويضيف د. الصاوى أن من أكثر الأسباب التى تسبب تخمة المعدة عدم مضغ الطعام بصورة جيدة، وهو ما يسبب عسر الهضم, كذلك تناول المشروبات الغازية التى تصيب المعدة بالانتفاخ.