عشرات المستوطنين يعتدون على مقدسيين

اعتدى عشرات المستوطنين، مساء اليوم الثلاثاء، على شبان مقدسيين في 'شارع يافا' بالقدس الغربية.

وقال محمد أبو صوي أحد المعتدى إنه وبالتزامن مع وجوده برفقة شاب مقدسي آخر في القطار بمنطقة 'شارع يافا' بالقدس الغربية هاجم عشرات المستوطنين القطار ودخلوا إليه للاعتداء عليهما إلا أنهما تمكنا من الفرار.

ومن جانبه، قال الشاب محمد النتشة لمراسلتنا إنه تعرض للاعتداء من قبل عشرات المستوطنين الذين خرجوا بمسيرة في 'شارع يافا' احتجاجا على مقتل المستوطنين الثلاثة، مؤكداً أن المستوطنين اقتحموا مكان عمله واعتدوا بالضرب على العاملين العرب فيه.