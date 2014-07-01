الاحتلال يحكم على محام فلسطيني ويمدّد اعتقال ثلاثة أسرى محرّرين

أصدرت محكمة "سالم" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء (1|7)، حكماً بالسجن الفعلي لمدة ستة أشهر على محامٍ فلسطيني من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر "نادي الأسير الفلسطيني" في بيان تلقّته "قدس برس"، أن محكمة "سالم" الإسرائيلية حكمت بالسجن الفعلي على المحامي يزن نصفت جرار (23 عاما) لمدة ستة أشهر، وذلك بذريعة حجج أمنية واهية.

يشار إلى أن الأسير جرار اعتقل بداية الحملة العسكرية التي نفذتها قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة منذ أسابيع على إثر اختفاء آثار ثلاثة جنود إسرائيليين.

وفي سياق متصل، مدّدت محكمة الاحتلال في معسكر "عوفر" الإسرائيلي اعتقال ثلاثة أسرى فلسطينيين من محرّري صفقة "الوفاء للأحرار"، حتى تاريخ الـ 14 من الشهر الجاري.