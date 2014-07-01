ليبرمان: يلزم عملية السور الواقي 2وهذه المرة في غزة

قال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان: "يلزم على "إسرائيل" أن تقوم بعملية "السور الواقي 2" لكن هذه المرة في غزة، ويجب ألا ندفن رؤوسنا في الرمل".

وأشار ليبرمان أنه يوجد علاقة بين قتل الفتية وبين الهجمات الصاروخية المتزايدة من غزة على جنوب "إسرائيل".

وأضاف ليبرمان على حد زعمه، أن حركة حماس كانت وما زالت تنظيم إرهابي، وعملياتها الإرهابية تأسست على القتل، لذلك يجب منع سيطرة حماس على المنطقة وذلك لا يتأتى إلا من خلال قيام "إسرائيل" بعملية عسكرية قوية وصارمة مثل عملية السور الواقي قبل أكثر من عشرة سنوات.

وأردف ليبرمان قائلاً:" يجب القضاء على البنية التحتية لحماس وقطع يدها التي تنفذ بها عمليات إرهابية".