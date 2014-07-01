الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى أعلى من معدلها السنوي

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حاراً نسبياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويستمر الجو حاراً نسبياً يوم غد الاربعاء، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



أما الخميس فيستمر الجو حاراً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويكون الجمعة الجو حاراً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.