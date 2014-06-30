عدوان ثلاثي على « غزة » جوي وبري وبحري و الطائرات الحربية شنت أكثر من 30 غارة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على 11 هدفا متفرقا جنوبي وشمالي قطاع غزة مما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين من عمال المحررات بين متوسطة وخطيرة.

وأفاد مراسلنا نقلا عن شهود عيان بأن "مقاتلات حربية إسرائيلية قصفت بأكثر من 30 صاروخا عشرة مواقع عسكرية تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في جنوبي قطاع غزة".

وأكد مراسلنا وشهود عيان ان الطائرات والزوارق البحرية قصفت مواقع للمقاومة الفلسطينية ومنها موقع عرين والقادسية ومهاجر والحشاشين وحطين وعين جالوت تتتبع لألوية الناصر صلاح الدين، وكتائب عز الدين القسام الذراع المسلح حركة "حماس"، وموقع عسكري تابع لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي شمالي قطاع غزة، وكتائب المجاهدين، وكتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، وكتائب أبو علي مصطفى الذراع المسلح للجبهة الشعبية.

ووفق مصوتسبب القصف الإسرائيلي بإثارة حالة من الهلع في صفوف الفلسطينيين، وألحق أضرارا بالغة في عشرات المنازل الفلسطينية القريبة من مواقع القصف، بحسب الشهود.كما أدى القصف العنيف في مدينة خانيونس إلى إصابة أربعة مواطنين من العمال الذين يعملون في المحررات وصفت جراحهم بين المتوسطة والخطيرة.

ووفق مصادر أمنية فلسطينية، فإن الطائرات الإسرائيلية قصفت الأهداف الفلسطينية بشكل متزامن وفي غضون دقائق معدودة.

وتسبب القصف الإسرائيلي، الذي سمع دوي انفجاراته في جميع أرجاء القطاع، بإثارة حالة من الهلع في صفوف الفلسطينيين، وألحق أضرارا بالغة في عشرات المنازل الفلسطينية القريبة من مواقع القصف، كما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في مدينتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع.