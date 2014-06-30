شرطة الاحتلال ترفع درجة الاستنفار جنوب فلسطين المحتلة

رفعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المحافظات الجنوبية لفلسطين المحتلة حالة الاستنفار إلى درجة 3 تحسباً من تصعيد الأوضاع مع قطاع غزة.

وذكرت صحيفة معاريف الصهيونية أن الشرطة الصهيونية رفحت حالة الاستنفار إلى 3 خشية من تسخين الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة إضافة إلى خوفها من عمليات انتقام لليهود الصهاينة من الفلسطينيين أو ما يسمى "جبي الثمن".

ويأتي ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي عن عثوره على المستوطنين الثلاثة مقتولين في أحد الحقول الزراعية بمدينة حلحول بالخليل المحتلة وذلك بعد 18 يوم من البحث على آثار المستوطنين.