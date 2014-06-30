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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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شرطة الاحتلال ترفع درجة الاستنفار جنوب فلسطين المحتلة

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 19:23 - 30 يونيو 2014
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رفعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المحافظات الجنوبية لفلسطين المحتلة حالة الاستنفار إلى درجة 3 تحسباً من تصعيد الأوضاع مع قطاع غزة.

وذكرت صحيفة معاريف الصهيونية أن الشرطة الصهيونية رفحت حالة الاستنفار إلى 3 خشية من تسخين الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة إضافة إلى خوفها من عمليات انتقام لليهود الصهاينة من الفلسطينيين أو ما يسمى "جبي الثمن".

ويأتي ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي عن عثوره على المستوطنين الثلاثة مقتولين في أحد الحقول الزراعية بمدينة حلحول بالخليل المحتلة وذلك بعد 18 يوم من البحث على آثار المستوطنين.

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