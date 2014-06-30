55 ألف دولار غرامة على الجزائر لإشعال جماهيره « الشماريخ » بالمونديال

فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، توقيع غرامة مالية على الاتحاد الجزائري للعبة لما بدر من جمهوره في مباراة روسيا بختام منافسات المجموعة الثامنة لكأس العالم المقامة بالبرازيل يوم الخميس الماضي.



وبحسب موقع الاتحاد الجزائري على شبكة الإنترنت، فإن الغرامة التي تم توقيعها على الاتحاد الجزائري تبلغ قيمتها 50 ألف فرنك سويسري بما يعادل 55 ألف دولار.



وجاءت العقوبة بعدما عمد بعض مشجعي الخضر على إشعال "الشماريخ" (ألعاب نارية) في المدرجات عقب تسجيل الفريق لهدف التعادل 1/1 في مرمى المنتخب الروسي، والذي صعد به إلى دور الـ16 في البطولة العالمية.



وأبدى الاتحاد المحلي للعبة استنكاره لهذه التصرفات الصادرة من بعض المشجعين لاسيما أن الألعاب النارية محظورة تماما طبقا للوائح "فيفا".



وناشد الاتحاد الجزائري جماهيره في البرازيل التحلي بقيم المدنية والتحضر خلال مساندتهم لمنتخبهم حتى يتفادى الاتحاد والمنتخب التعرض لعقوبة أخرى قد تصل لحد الإيقاف.



ويلعب المنتخب الجزائري في الساعة 20: 00 (ت.غ) نظيره الألماني في دور الـ 16 للمونديال. -