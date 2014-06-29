مخيمات « الجيل الصاعد » تختتم فعالياتها في الوسطى

اختتمت الرابطة الإسلامية – الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي- مخيمات "الجيل الصاعد وذلك بمشاركة الهيئة الادارية للرابطة في الوسطى و عدد كبير من الطلبة.

وأكد الأستاذ أحمد منصور مسؤول الرابطة الاسلامية بالوسطى على أهمية المخيمات في صقل وتنمية قدرات المشاركين فيها، مبيناً أن الرابطة الاسلامية أولت أهمية كبيرة للطليعة الطلابية ودأبت على تنظيم المخيمات الصيفية.

وثمن منصور الجهود الحثيثة المبذولة من قبل المشرفين على المخيمات وخص بالذكر الاستاذ علاء الهور لما كان له الدور الأبرز في إنجاح هذه المخيمات . مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء لصالح الطلاب المميزين كونهم طليعة شعبنا ومظهر من مظاهر تقدم ونجاح المجتمع.

وتخلل اختتام المخيمات العديد من الفقرات الترفيهية الشيقة منها فقرة السباحة وبطولة كرة القدم والمارثون الرياضي ووقفات الاسرى والمسابقات الثقافية والابداعية وتم تقديم عرض مسرحي هادف تناول قضية الأسرى ومعاناتهم في سجون الاحتلال وتأثير صفقة التبادل على أسرانا الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الصهيوني

وبدورهم شكر الطلاب المشاركين في المخيمات الرابطة الإسلامية على الجهد المتواصل الذي تبذله من أجلهم.