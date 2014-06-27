اصابة عشرات المواطنين بالاختناق في مسيرة بلعين الاسبوعية

أصيب عشرات المواطنين اليوم الجمعة، بالاختناق أثر استنشاقهم غازا مسيلا للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة بلعين الأسبوعية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه المشاركين لدى وصولهم إلى الأراضي المحررة بالقرب من موقع اقامة الجدار العنصري على اراضي القرية ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية، ونشطاء سلام أجانب.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وأعلام الجزائر (تحية لمنتخبهم الذي شرف العرب امس) وصور الأسرى، وشعارات تندد بسياسة الاعتقال الاداري، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الوطنية، الداعية الى إطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين.

وذكرت اللجنة الشعبية في بلعين، ان فعالية اليوم تأتي وفاء وانتصارا للأسرى في سجون الاحتلال، داعية المؤسسات الانسانية والحقوقية المحلية والدولية، الى محاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها المتكررة بحق ابناء شعبنا.