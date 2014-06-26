حزب ليفني يدعو الى طرد بينت من الكابنيت

دعا عمرام متسناع من حزب "هتنوعاة" برئاسة تسيفي ليفني اليوم الخميس، بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الى طرد نفتالي بينت وزير الاقتصاد والتجارة والذي يرأس حزب البيت اليهودي المتطرف من جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسي "الكابنيت" بسبب تصريحاته غير المنضبطة واخرها مهاجمة محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ووصفه "بالإرهابي اللدود".

وقال متسناع في لقاء مع الاذاعة العامة العبرية اليوم الخميس، "يجلس في الحكومة حزب البيت اليهودي الذي يخدم أهداف حماس"، مضيفاً: "هل يطلب نتنياهو من البيت اليهودي أن يعترف بشروط الرباعية التي يتمسك بضرورة اعتراف حماس بها وهي الاعتراف بإسرائيل وإنهاء الإرهاب والاعتراف بالاتفاقيات السابقة وتنفيذها؟". على حد تعبيره

وتابع متسائلاً أيضاً: "هل يطلب نتنياهو من البيت اليهودي الاعتراف بنفس المبادئ؟ وهل يطلب منه الاعتراف بالدولة الفلسطينية هل سمعنا مرة واحدة البيت اليهودي يقول ذلك؟ هل سمعنا البيت اليهودي يقول بأنه يقف وراء الاتفاقيات التي وقعتها حكومة إسرائيل ويؤيدها مثل أوسلو واتفاقيات أخرى؟ ".

ومن جهته أدان نتنياهو تصريحات متسناع وقال إن "تصريحات متسناع تجاوزت الحدود وان الكنيست يتسع لاختلاف الآراء الذي يجب أن يكون في اطار الحدود".

وكتب بينت على حسابه الشخصي في الفيسبوك، "إذا لم يكن مريح له أن يكون في صحبتنا فانه مدعو هو وزملائه للانتقال الى المعارضة".

هذا ويشهد حزب البيت اليهودي حالة من عدم الاستقرار بسبب توجهات الحزب المتطرفة، حيث تلقى بينت انتقادات شديدة من اعضاء حزبه واتهمه "شوني شطبون" عضو الحزب بالسيطرة على الحزب ومؤسساته وانتقد مشروع قانون يسعى الحزب لنيل المصادقة عليه، وقال إن بينت داس بقدم خشنة على قيم (الصهيونية والدينية) ووجه ضربة قاضية لثقة الجمهور بالحزب.