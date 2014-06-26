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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الاحتلال يعتقل مُسناً من باحات المسجد الأقصى

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 09:51 - 26 يونيو 2014
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اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال، اليوم الخميس، مسنا من باحات المسجد الأقصى، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدسة.

وكانت جموع المُصلين وطلبة حلقات العلم تصدوا صباح اليوم لمجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الاقصى من باب المغاربة.

وتواصل مجموعات من المستوطنين اليهود، اقتحامها للمسجد المبارك برفقة حراسات معززة من شرطة الاحتلال الخاصة، وذلك عبر مجموعات صغيرة ومتلاحقة، نفذت جولات في باحات المسجد الأقصى.

وفي السياق ذاته، دعت ما تسمى 'جماعات الهيكل' المزعوم أنصارها وأتباعها للمشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، لتحقيق وتجسيد ما أسمته 'السيادة اليهودية' على المسجد الأقصى.


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