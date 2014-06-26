حالة الطقس: استمرار الأجواء الحارة والجافة

تنبأت دائرة الأرصاد الجوة بأن يكون الجو، اليوم الخميس، حاراً نسبياً وصافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة، يكون الجو حاراً وجافاً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود6-8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويبقى الجو يوم السبت، حاراً وجافاً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8-10 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو حاراً وجافاً، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.