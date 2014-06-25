وزير صهيوني: لا اتفاق مع الاسرى المضربين فهم خافوا من اطعامهم بالقوة

اطلع ما يسمى بـــ "وزير الامن الداخلي" بحكومة الاحتلال، "يتسحاك اهرونفتش" رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو حول قضية انهاء الاسرى الفلسطينيين اضرابهم عن الطعام.

وقال اهرونفتش: " لا توجد اية تفاهمات مع الاسرى ".

وحسب اقواله: " لقد ادرك الاسرى بأن اسرائيل لا تنوي التنازل، و لذلك هم بحثوا عن سلم للنزول عنه".

و أشار في تصريح نقله موقع "المستوطنين7" الاخباري العبري الى ان اصرار الجيش وممارسة الضغط من قبل الشرطة الاسرائيلية وحرس الحدود والضغط عبر التلويح بقانون اطعامهم بالقوة، كان السبب في وقف اضرابهم.

وقد قال نتنياهو في تصريح سابق: "سنعمل على توفير وسائل اخرى للاسرى لكي لا يضريوا عن الطعام ".

و هنأ نتنياهو وزير "الامن الداخلي" ومفتش عام مصلحة السجون الاسرائيلية لما بذلوه من عمل مهني وموقف صلب ادى لانهاء إضراب الاسرى الفلسطينيين عن الطعام.

وقال نتنياهو: " لقد انتهجنا سياسة واضحة ادت لتلك النتيجة المهمة والان نحن سنضيف وسائل اخرى لكي لا تقع اضرابات اخرى عن الطعام".

وجاءت اقوال نتنياهو خلال لقاءه مع رئيس مجلس الشيوخ الايطالي بتيرو غراسو.