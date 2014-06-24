الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين خلال الليلة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته اعتقلت 4 مواطنين فلسطينيين خلال الليلة الماضية، في إطار الحملة العسكرية التي شنها في أعقاب اختفاء آثار المستوطنين الثلاثة واعتبارهم مخطوفين على أيدي خلية فلسطينية مسلحة.

وهذا العدد من المعتقلين، قياسا بعشرات المعتقلين في كل ليلة خلال الأيام ال11 الماضية، يأتي بالتزامن مع القرار الآخذ بالتبلور بتقليص عمليات الاحتلال في الضفة الغربية والتي وصلت إلى طريق مسدود ولم تؤدي إلى أية نتيجة، حتى الآن، بإمكانها أن تسلط الضوء على مصير المستوطنين أو الجهة التي يدعى أنها اختطفتهم.

وأضاف الجيش في بيان أنه قوات الاحتلال فتشت خلال الليلة الماضية 120 بيتا في منطقة الخليل في جنوب الضفة الغربية.

ووفقا للمعطيات الإسرائيلية فإنه منذ بدء العملية العسكرية، التي أطلق عليها جيش الاحتلال اسم "عودة الإخوة"، تم اعتقال 354 فلسطينيا بينهم 269 معتقلا ينتمون لحركة حماس و57 من الأسرى المحررين في "صفقة شاليط" لتبادل الاسرى بين إسرائيل وحماس. كما تم خلال هذه الحملة اقتحام وتفتيش قرابة 1800 موقع فلسطيني، من بيوت ومؤسسات.

وهدد ضابط كبير في جيش الاحتلال، اليوم، بأن قسما من الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم سيمثلون أمام محكمة ستقرر إعادتهم إلى السجون الإسرائيلية لمواصلة فترات الحكم الأصلية المفروضة عليهم.