نتنياهو يجدد اعتقاده بأن المختطفين أحياء.. وخبير يرى ذلك دليل على يأسه

جدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اعتقاده بأن المستوطنين الجنود الثلاثة المختطفين في مدينة الخليل بالضفة المحتلة أحياء وما زالوا على ما يبدو بالضفة الغربية.

وقال نتنياهو خلال كلمة ألقاها في الكنيست الصهيوني لأعضاء من الوكالة اليهودية: "نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادتهم أحياء، محملاً حركة حماس المسئولية الكاملة عن اختطافهم.

وأضاف وفقاً لموقع واللا نيوز: حماس تريد إبادتنا ونحن نواجه التحديات التي تقف نصب أعيننا".

فيما قال المختص في الشأن الإسرائيلي في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، "فادي عبد الهادي" :"إن تصريح نتنياهو يدل وبشكل لا يقبل التأويل بان نتنياهو في حالة يأس وأن العملية العسكري للبحث عن الثلاثة قد فشلت.

وأضاف: "لقد فشلت جميع جهود الشاباك بقول نتنياهو الذي قال: "نعتقد بان الثلاثة على ما يبدو لا زالوا في الضفة الغربية"، مشيراً إلى أن تصريحات نتنياهو تأتي بعد 11 يوم من البحث وهي دليل بان مختطفي المستوطنين الثلاثة وضعوا نتنياهو وكل جيش في حالة يأس فكلمته على ما يبدو تثبت بان "إسرائيل" لا تعلم أين مكان اختطاف المستوطنين هل هم في الضفة أو خارجها".