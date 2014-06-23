جماهير فلسطينية تشيع جثمان الشهيد دراغمة في الأغوار

شيعت جماهير محافظة طوباس والأغوار الشمالية اليوم الاثنين، جثمان الشهيد صخر برهان دراغمة (18 عاما) الذي استشهد أمس الأول في منطقة المالح والمضارب البدوية بالأغوار، في جنازة رسمية وشعبية وعسكرية في قرية تياسير بالمحافظة.

وسلمت قوات الاحتلال جثمانه مساء أمس بعد احتجاز دام أكثر من يوم في معهد أبو كبير داخل أراضي عام 1948.

وكانت قوات الاحتلال اغتالت الشهيد دراغمة بدم بارد، أثناء رعيه الأغنام بالقرب من معسكر المالح، ومنعت عائلته من الاقتراب، واحتجزت جثمانه ليوم واحد، ثم سلمته إلى الجانب الفلسطيني مساء أمس الأحد.