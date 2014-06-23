المالكي: « إسرائيل » خطفت المستوطنين الثلاثة

نقل موقع "واللا" العبري، تصريحات على لسان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، معلقاً على العملية "الإسرائيلية" المستمرة في الضفة الغربية، قائلاً إنه من الممكن أن تكون "إسرائيل" من قامت بعملية خطف المستوطنين الثلاثة؛ كذريعة لشن عمليات عسكرية ضد حركة حماس والفلسطينيين.

وكان المالكي قد أكد خلال مقابلة مع وكالة رويترز إن الرئيس محمود عباس سيمنع حدوث انتفاضة على الرغم من عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية.

وأوضح المالكي أن عمليات جيش الاحتلال لا يقبلها العقل، و مع ذلك فإن ابو مازن سيساعد في ايجاد المستوطنين الثلاثة المفقودين.

وأضاف المالكي قائلاك "اذا اتضح بان حماس تقف خلف اسر المستوطنين فان ذلك يعتبر ضربة قوية للمصالحة".