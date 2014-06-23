ارتفاع عدد المعتقلين ل468 بعد اعتقال 42 مواطنا الليلة الماضية

وصل عدد المواطنين الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال ل468 مواطنا؛ بعدما اعتقل الاحتلال الليلة الماضية 42 مواطنا.

وأوضح نادي الأسير أن عدد المواطنين الذين تعرضوا للاعتقال من محافظة الخليل بلغ 157 معتقلا، بينما وصل عدد معتقلي محافظة نابلس 79 معتقلا، وبيت لحم 69 معتقلا، ورام الله 49 معتقلا، جنين49 معتقلا منهم أربعة نساء من بلدية طيبة، طولكرم 19 معتقلا، فيما كانت حصيلة الاعتقالات في قلقيلية 13 معتقلا، والقدس 18 معتقلا، و بلغ عدد المعتقلين في محافظتي طوباس 7، وسلفيت 7، وأريحا معتقل واحد. ولفت النادي إلى أن حملة الاعتقالات تتركز في الخليل، نابلس، بيت لحم.