نتنياهو:« سيرى العالم قريباً أدلة قاطعة على وقوف حماس وراء عملية الخطف »

ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن لدى "إسرائيل" أدلة واضحة بأن حركة حماس تقف خلف عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة، قبل عشرة أيام.

ونقلت الإذاعة العامة عن نتنياهو في كلمته أمام وزراء حكومته خلال الجلسة الأسبوعية "إننا مركزون على إعادة المختطفين والوصول إليهم، ولدينا أدلة لا لبس فيها بأن الحديث يدور عن أن حماس هي من تقف وراء عملية الخطف، ونحن ننقل هذه المعلومات إلى دول في العالم".

وأضاف نتنياهو أنه "في الفترة القريبة المقبلة ستصبح هذه المعلومات مكشوفة أمام العالم، وعندها سيتم اختبار تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن استعداده لتفكيك الشراكة مع حماس التي خطفت الفتية، وتدعو إلى القضاء على "إسرائيل".

وتابع نتنياهو "نحن في أوج جهد متواصل ومركز.، وهذا مرتبط باحتكاك معين مع السكان والمواطنين في مناطق الضفة الغربية، ولا توجد لدينا نية بإلحاق الأذى عمداً بأحد، وبين حين وآخر هناك ضحايا نتيجة لعمليات لما وصفها وقال إنها عمليات الدفاع عن النفس بحسب ادعائه.

وكان قد سقط فجر اليوم شهيدان فلسطينيان في مخيم العين قرب نابلس وفي رام الله بنيران قوات الاحتلال التي تواصل عملياتها العسكرية التي تشمل حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين، وبلغ عدد الفلسطينيين المعتقلين خلال الأيام العشرة الماضية أكثر من 400 معتقل فلسطيني.