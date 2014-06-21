وفد من الجهاد إقليم الوسطى يزور جمعيه واعد للأسرى والمحررين

زار وفد من قياد إقليم الوسطى يترأسه مسئول الإقليم "أبو أحمد" مقر جمعية واعد للأسرى والمحررين بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وكان في استقبالهم المدير التنفيذي للجمعية الأسير المحرر جلال صقر ورحب بالوفد الزائر وثمن زيارتهم ودعمهم وتضامنهم وجهودهم في الإقليم بالفعاليات التي تقوم بها الحركة في مسانده وتفعيل قضيه الأسرى.

بدوره شكر حسن حمدان جمعية واعد على حسن الاستقبال وثمن فعالياتهم وعملهم الدءوب في خدمه قضيه الأسرى.

وشدد حمدان على أن الأسرى هي قضية الكل الفلسطيني وهي أكبر من الأحزاب.

بدوره أكد مسئول الإقليم "أبو احمد" لجمعية واعد على ضرورة التنسيق المشترك لتصعيد الفعاليات التي تخص الأسرى وأن حركته على استعداد للمشاركة بأي فعالية في الإقليم لان توحيد الجهود وزيادة الفعاليات تعزز من صمود الأسرى في معركتهم ضد السجان الصهيوني وفي ختام الزيارة قدمت الحركة درع الوفاء والتقدير للجمعية.