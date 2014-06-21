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الاحتلال يحطم أبواب مسجد النبي يونس شمال الخليل ليدنيسوه بأحزيتهم

  • الخليل - فلسطين اليوم
  • 08:56 - 21 يونيو 2014
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مسجد النبي يونس في بلدة حلحول شمال الخليل واحتجزت مؤذنه وحطمت أحد أبوابه.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأن جنود الاحتلال اقتحموا المسجد تزامنا مع قيام المؤذن بفتحه لرفع أذان الفجر، وأجروا عمليات تفتيش دقيقة وحطموا باب مصلى النساء بأدوات خاصة جلبوها معهم، ما أدى إلى تلف الباب بالكامل، كما احتجزوا مؤذن المسجد عصام الواوي على أحد جدران المسجد الداخلية.

وذكرت المصادر، أن جنود الاحتلال لم يراعوا حرمة المسجد ودنسوه بأحذيتهم، كما حاولوا اقتحام مديرية أوقاف حلحول ومبنى لجنة الزكاة، إلا أنهم لم يتمكنوا من فتح أبوابهما.

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