10 إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمدينتي رام الله و البيرة

اقتحمت قوات متفرقة من جيش الاحتلال الصهيوني مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة المحتلة، من محاور مختلفة، شنت حملة مداهمات و تفتيش في أنحاء متفرقة منها، رافقتها أندلاع مواجهات في أحياء متفرقة.

ففي منطقة البالوع في مدينة البيرة أقتحم أكثر من 25 جنديا مجمع النعمان وقاموا بالاعتداء على الحارس و تقييده، وبتفتيش محال ومكاتب فيه، وداهم جنود الإحتلال مقر شركة "بالميديا" القريبة في المجمع ومنعوا الموظفين من الدخول إليها وقاموا بتكسير أجهزة الحاسوب وسرقة "الهارديسكات و الراوترات" الخاصة بفضائية القدس و التي تتلقى خدمات البث من الشركة

وفي شارع نابلس في مدينة البيرة أقتحم الجنود مركز نون للدراسات و الأبحاث القرآنية في البيرة أيضا و قاموا بتفتيشه ومصادرة بعض محتوياته.

كما وداهمت قوات الإحتلال عمارة برج الشيخ الواقعة في منطقة الشرفا وقامت بمداهمة مركز لتعلم اللغة العبرية تابع لأحد الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار.

وفي منطقة بطن الهوى أقتحمت قوة إحتلالية مقر الإغاثة الإسلامية و قاموا بتفتيشها و مصادرة كافة محتوياتها.

وتصدى الشبان لقوات الإحتلال بإلقاء الحجارة و الزجاجات الفارغة بإتجاههم، و أندلعت المواجهات في كل من منطقة البالوع و حي الشرفا وبالقرب من مخيم الأمعري، وبالقرب من منتزه رام الله.

وبحسب المصادر الطبية فقد أصيب 10 شبان بالرصاص المطاطي، فيما قامت قوات الإحتلال بالإعتداء على إثنين من الشبان بالضرب المبرح بعد إحتجازهما لأكثر من ساعتين، ومنعت طواقم الأسعاف من الوصول إليهم.