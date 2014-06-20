الطقس: جو حار وجاف وارتفاع في درجات الحرارة

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الجمعة، حاراً وجافاً ومغبراً نوعاً ما، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: :21/06/2014 يكون الجو معتدلا على معظم أنحاء البلاد وحاراً نسبياً على المناطق الغورية ، ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: :21/06/2014 يكون الجو معتدلا على معظم أنحاء البلاد وحاراً نسبياً على مناطق الأغوار، ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأثنين: :23/06/2014 يكون الجو معتدلاً بشكل عام وحاراً نسبياً على مناطق الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: :24/06/2014 يكون الجو معتدلاً بشكل عام وحاراً نسبياً على مناطق الأغوار ، ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

القدس 33-23/ 27-19/ 27-17

بيت لحم 33-23 27-19/ 27-17

رام الله 32-23 /26-18/ 26-16

طولكرم 33-24 /28-22/ 28-22

نابلس 34-22 /28-20/ 28-18

قلقيلية 33-24 /28-22/ 28-22

جنين 36-24 /31-22/ 31-20

سلفيت 33-23 /27-19 27-17

طوباس 36-24 /31-22 /31-20

روابي 34-22/ 28-20/ 28-18

الخليل 32-23/ 26-18/ 26-16

غزه 30-25/ 27-23/ 27-22

أريحا 40-27 /34-24/ 34-23

خانيونس 30-25 /27-23/ 27-22

الأغوار الشمالية 38-25 /32-22 /32-21

رفح 31-24/ 28-22/ 28-21