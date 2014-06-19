بالفيديو.. سواريز يهزم إنجلترا ويقربهم من توديع المونديال

قاد لويس سواريز مهاجم أوروجواى فريقه للفوز على إنجلترا بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أرينا كورينثيانز"، بمدينة ساو باولو،فى الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس العالم.



سجل سواريز ثنائية فريقه فى الدقيقتين 39 و84 وسجل رونى هدف إنجلترا الوحيد فى الدقيقة 75.



بتلك النتيجة يرفع منتخب أوروجواى رصيده إلى 3 نقاط فى المجموعة الرابعة بالتساوى مع إيطاليا وكوستاريكا قبل مباراة الفريقين غدا فى الجولة الثانية، وتتذيل إنجلترا المجموعة بدون رصيد بعد الخسارة فى أول مباراتين.



فى بداية الشوط الأول هدد سواريز مرمى الإنجليز بتسديدة خادعة من ركلة ركنية أبعدها جو هارت بصعوبة، ورد رونى بركلة حرة مرت بجوار القائم، كما سدد كافانى كرة علت عارضة إنجلترا.



وسدد رونى كرة برأسه من عرضية جيرارد لكنها ارتدت من العارضة فى الدقيقة 31 لتحرم فريقه من التقدم، وسجل سواريز هدف المباراة الأول فى الدقيقة 39 بعد هجمة مرتدة سريعة.



وبدأ أوروجواى الشوط الثانى بضغط هجومى بحثًا عن الهدف الثانى وأهدر كافانى فرصة هدف محقق ورد عليه رونى بانفراد تصدى له موسيليرا.



وكثف المنتخب الإنجليزى من هجومه بعد مرور 60 دقيقة وأجرى روى هودجسون المدير الفنى للفريق تغييرين بالدفع بكل من لالانا وباركلى على حساب ويلباك وسترلينج، ونجح رونى فى تسجيل التعادل فى الدقيقة 75.



ثم عاد سواريز وسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 84 من هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يغادر الملعب للإصابة.

