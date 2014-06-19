الحمدلله يطالب بتدخل دولي لوقف التصعيد الإسرائيلي

طالب رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الخميس، بتدخل دولي لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

واتهم الحمدالله ، في بيان صحفي عقب لقائه في رام الله المبعوث الصيني الخاص لقضية الشرق الأوسط "وو سيكه"، "إسرائيل" بممارسة "عقاب جماعي" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

وحث الحمدالله على ضرورة التدخل الدولي للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة الإداريين المضربين عن الطعام منذ 57 يوما.

وشدد على ضرورة إلزام "إسرائيل" بقواعد القانون الدولي وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة، وإلغاء قانون الاعتقال الإداري الذي تفرضه ضد الفلسطينيين.

وأكد الحمدالله على تمسك الفلسطينيين بحل الدولتين، وعلى أن المصالحة ضرورة فلسطينية ملحة لتوحيد الوطن وصولا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.