حالة الطقس: جو حار وجاف اليوم وغدا

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم الخميس، حاراً نسبياً وصافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون يوم غد الجمعة، حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم السبت صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم الأحد المقبل صافيا بوجه عام، ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين، فيكون حاراً نسبياً وصافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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