نقل أسرى من « عتصيون » إلى « عوفر » للتحقيق

أفادت محامية نادي الأسير جاكلين فرارجة، بأن عددا من الأسرى المحتجزين في مركز توقيف "عتصيون" الإسرائيلي، جرى نقلهم اليوم الإثنين، إلى معتقل "عوفر" لحضور جلسات المحاكم وللتحقيق معهم، فيما سيتم نقل مجموعة أخرى يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت المحامية أن كلا من الأسرى: شريف سعدي القواسمي، وكريم أحمد عياد، ويوسف محمود اللحام، ومحمد أديب دار موسى، وفتحي ياسين أبو سرور، وعلاء موسى زعاقيق، ووحيد معروف الشلالدة، وأحمد ربحي الشروف، وعيسى أحمد الشلالدة، ويحيى سليمان الحروب، ونادر ربحي طقاطقة، تم نقلهم اليوم إلى معتقل 'عوفر'.

وأضافت أن كلا من الأسرى: عمار محمد أبو عيشة، وماهر موسى الشيوخي، وأكرم إسماعيل أبو عيشة، وطاهر سميح أبو عيشة، سيتم نقلهم يوم غد إلى معتقل 'عوفر'. فيما سيتم نقل المعتقل عبد الله زكريا القواسمي يوم الأربعاء، لحضور جلسة تحقيق ومحكمة.