الاحتلال يتراجع عن قرار فتح معبر كرم أبو سالم امام البضائع ويُعيد إغلاقه

تراجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الاثنين عن قرار فتح معبر كرم أبو سالم أمام حركة البضائع وتُعيد إغلاقه باستثناء دخول الوقود لقطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد ساعات عن إعلان الاحتلال بقرار فتح المعبر أمام حركة البضائع.

وكان رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غز المهندس رائد فتوح: "إن الجانب الإسرائيلي أبلغنا بشكل مفاجئ صباح اليوم بالسماح لفتح معبر كرم أبو سالم لإدخال البضائع للقطاعين التجاري والصناعي".

وأوضح فتوح لفلسطين اليوم الإخبارية"، أن قرار فتح المعبر فاجئ التجار الفلسطينيين والإسرائيليين وهم غير مستعدين لإدخال البضائع لغزة فالاحتلال أبلغنا ليلة أمس أن المعبر مغلق أمام البضائع باستثناء إدخال الوقود".

وعلمت مصادر صحفية أن كمية المحروقات المفترض دخولها إلى غزة بحسب الكميات المقدمة من الهيئة للشركة الإسرائيلية الموردة تقدر بنحو 220 ألف لتر من البنزين و500 ألف لتر من السولار ومثل الكمية من السولار الصناعي اللازم لمحطة تشغيل الكهرباء إضافة إلى نحو 250 طناً من غاز الطهي.

ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم انتقاماً على اختفاء آثار الجنود الثلاثة في مدينة الخليل.