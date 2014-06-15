إعلان مهم بخصوص السفر عبر معبر رفح

دعت الإدارة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني المواطنين المسجلين للسفر في شهر أبريل الماضي ضمن فئة المرضى أصحاب التحويلات العاجلة وأصحاب الاقامات المشارفة على الانتهاء، إلى التوجه للصالة الخارجية لمعبر رفح صباح غد الاثنين في تمام الساعة 07:00 صباحاً لتسليم جوازات السفر تمهيداً لسفرهم الثلاثاء والأربعاء.

وناشدت إدارة المعابر في تصريح نشر على موقع الوزارة، المواطنين إلى الالتزام بالوقت المحدد والشروط المعلنة حتى يتم تسهيل آلية السفر، حيث لن يتم استقبال أي مواطن غير مطابق للشروط المذكورة حتى وإن كان مسجلاً في غير شهر أبريل 2014.

وأوضحت الإدارة أنه لا داعي لإحضار أمتعة السفر غداً الاثنين، حيث سيكون السفر يوم الثلاثاء والأربعاء.