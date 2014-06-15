مقتل عشرات المتمردين في باكستان

قتل عشرات المتمردين في غارات شنتها طائرات حربية باكستانية على مخابئ لهم في شمال غرب البلاد فجر الاحد.

وقال مسؤولون امنيون محليون ان الغارات استهدفت منطقة دهقان الجبلية التي تبعد حوالى 25 كلم غرب ميرانشاه، كبرى مدن ولاية وزيرستان الشمالية القبلية التي تعتبر معقلا لحركة طالبان وحلفائها في تنظيم القاعدة على الحدود مع افغانستان.

وقال احد هؤلاء المسؤولين لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه ان "الغارات شنت استنادا الى معلومات مؤكدة عن وجود اوزبكيين ومتمردين آخرين في المنطقة".

ولم يتمكن المصدر من تحديد عدد القتلى، مشيرا الى ان الغارات تمت قبل طلوع النهار واستهدفت منطقة نائية.

ولكن مسؤول امنيا محليا آخر قال لفرانس برس طالبا بدوره عدم نشر اسمه ان "عشرات المتمردين قتلوا" في الغارات التي اسفرت ايضا عن "تدمير ثمانية من مخابئهم".

وتضاربت المعلومات حول هويات القتلى الا ان مسؤولا في الاستخبارات الباكستانية في ميرانشاه قال لفرانس برس ان بين القتلى مقاتلين اوزبكيين.

وتأتي هذه الغارات بعد اسبوع من الهجوم الضخم الذي استهدف مطار كراتشي الدولي (جنوب)، اكبر مطار في باكستان، واسفر عن وقوع 38 قتيلا.

واعلنت حركة طالبان الباكستانية والحركة الاسلامية في اوزبكستان ان مقاتلين اوزبكيين شاركوا في ذاك الهجوم.



