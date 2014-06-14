اصابة مواطنين بحادث سير قرب سلفيت

أصيب سائق مركبة ومرافقه بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة في حادث اصطدام مركبتهم بصخرة على جانب الطريق الواصلة بين بلدتي بديا وقراوة بني حسان شمال غرب سلفيت.

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني أن طواقم الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث فور تلقيها بلاغا بذلك، وأخلت الإصابتين من المركبة، وتم تقديم الإسعاف الأولي لهما وتسليمهما لمركبة إسعاف الهلال الأحمر، التي نقلتهما إلى المشفى.

من جهته دعا مدير الدفاع المدني في المحافظة المقدم مالك عالية المواطنين إلى ضرورة عمل الصيانة الدورية اللازمة للمركبات، وتفقد التيار الكهربائي فيها، والحرص على الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية فيها.

كما ناشد السائقين بضرورة الانتباه وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادتهم لمركباتهم، مع ضرورة التقيد بالشواخص المرورية والتأكد من عمل المكابح بالشكل السليم، والالتزام بالسرعة القانونية.