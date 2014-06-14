يعلون: نعتقد أن المستوطنين الثلاثة على قيد الحياة والاعتقالات ستمتد لمدن أخرى

قال وزير الجيش الإسرائيلي، موشيه يعالون، اليوم السبت، إن "الحكومة الإسرائيلية تفترض أن المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة الذين اختفت آثارهم ليلة الخميس جنوبي الضفة الغربية ما زالوا على قيد الحياة".

وأضاف يعالون في تصريحات خلال زيارة لمقر الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة، نقلتها الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن "محاولات الاختطاف ليست جديدة، وجرى إحباط أكثر من 30 محاولة كهذه، العام الماضي، و14 محاولة أخرى العام الجاري".

وتابع "لن يهدأ لنا بال، حتى نتمكن من تحرير الشبان الثلاثة، وإلقاء القبض على "المخربين" الضالعين في عملية الاختطاف".





وأضاف: "لقد تمت عملية الأسر تحت ردارنا فنحن نتواجد الآن في خضم عملية إستخباراتية وعسكرية واسعة النطاق للبحث عنهم في منطقة الخليل".

وأضاف يعلون خلال لقاء صحافي حول أسر ثلاثة مستوطنين: "نفذنا الليلة عملية اعتقالات واسعة وهذه الاعتقالات ستتواصل بشكل اكبر والاعتقاد السائد لدينا هو أن الثلاثة لا زالوا على قيد الحياة وسنعمل للإفراج عنهم.

وتابع قوله: "لقد وقعت العام الحالي 14 محاولة لأسر جنود ومستوطنين صهاينة".

من جانب أخر وبعد انتهاء جلسة المشاورات بقيادة موشيه يعلون وجهاز الشاباك وقادة الجيش، تقرر القيام بعمليات اعتقال أخرى سوي مدينة الخليل.