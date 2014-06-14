غارتان على موقعين للمقاومة برفح وخانيونس جنوب القطاع

شنت طائرات الاحتلال الصهيونية غارتين على موقعين للمقاومة الفلسطينية بخانيونس ورفح جنوب قطاع غزة , دون التبليغ عن وقوع إصابات .

حيث شنت طائرات الاحتلال موقعًا يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن طائرة استطلاع "إسرائيلية" أطلقت صاروخًا على الموقع، تبعه إطلاق طائرة أباتشي صاروخًا آخر أحدث دمارًا جزئيًا فيه.

وأضاف أن المصادر الطبية لم تبلغ عن وقوع إصابات في مكان القصف.

وشنت طائرات الاحتلال بعد دقائق موقعاً للمقاومة قرب الحي السعودي بتل السلطان غرب رفح, دون التبليغ عن إصابات.

ويأتي هذا القصف وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في جميع ارجاء قطاع غزة .