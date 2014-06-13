منظمة التعاون الإسلامي تبحث ترتيبات يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا لبحث ترتيبات إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر كل عام، في ظل اعتماد الأمم المتحدة عام 2014 عاما للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.

وعقد الاجتماع، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وحضره سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر بعثة بنغلادش، وبرئاسة سفير غينيا، وبدعوة من رئيس البعثة المراقبة لمنظمة التعاون الإسلامي في بروكسل ماما دوف، بمشاركة نائب سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ هادي شبلي.

من جهته، تطرق شبلي إلى الترتيبات التي تقوم بها بعثة فلسطين في بروكسل لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث يجري العمل، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية البلجيكية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعثة جامعة الدول العربية في بروكسل، والبعثة المراقبة لمنظمة التعاون الإسلامي لتنظيم حدثين يومي 28 و29 من تشرين الثاني المقبل.

وطالب شبلي الدول الأعضاء بدعم والمساهمة الفعلية في هذا الحدث، وهو الأمر الذي حظي بدعم وتأييد كافة الدول الأعضاء.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن تقوم بعثة فلسطين بإرسال تصور حول الأنشطة والفعاليات المنوي تنظيمها، مقابل تقديم كل دولة مقترحاتها، على أن يعقد اجتماع ثان لاعتماد أجندة الأنشطة.