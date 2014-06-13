مصر..السماح للكاتب الصحفي فهمي هويدي بالسفر

محت السلطات المصرية للكاتب الصحفي فهمي هويدي، الذي انتقد الإطاحة الرئيس السابق محمد مرسي، بمغادرة البلاد بعد تعرقل سفره قبل ثلاثة أسابيع



سمحت السلطات المصرية، الجمعة، بسفر الكاتب الصحفي فهمي هويدي إلى المغرب، بعد منعه من مغادرة مصر قبل ثلاثة أسابيع. وقالت مصادر أمنية، إن هويدي غادر صباح الجمعة (13 يونيو/ حزيران 2014)، القاهرة، متوجها إلى الدار البيضاء إذ لم يكن اسمه مدرجا على قوائم الممنوعين من السفر.



وقبل ثلاثة أسابيع منعت سلطات المطار هويدي من السفر إلى إسبانيا من دون إعلان أي أسباب لهذا القرار، وقال الكاتب الصحفي وقتها إنه أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى مدريد للمشاركة في منتدى حوار لدول العالم الثالث، احتجز مسؤولو الجوازات، جواز السفر الخاص به لفترة طويلة بدعوى الاستعلام عن موقفه دون تقديم أي مبرر لذلك، ما دفعه إلى إبلاغهم بعدم رغبته في السفر.



ويكتب فهمي هويدي، مقالا يوميا في صحيفة الشروق المصرية المستقلة، كما أنه انتقد عزل الجيش الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو من الماضي، وملاحقة أنصاره من الإسلاميين.





