جنين: الاحتلال يستدعي 14 مواطناً لمراجعة مخابراته

سلمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الجمعة، 14 مواطنا من قرية "فحمة" بجنين بلاغات لمراجعة مخابراته في معسكر سالم غرب المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في قرية فحمة وسلمت "14 مواطناً" بلاغات لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم وهم: سائد محمد، ومحمد يوسف، ومحمود محمد، وابراهيم مناصرة، وطالب نمر، وبسام علي، ومهدي عقاب، وحمزة وليد، ومحمود أنور، وجمعيهم من عائلة مناصرة، وحسن محمد، وعدي طاهر، وعبد الله محمد، ومحمد مشهور صعابنة، وبلال عمر مراعبة.

وفي السياق ذاته اقتحمت مجموعة من المستوطنين منطقة "الحفيري" بالقرب من بلدة "عرابة" ومارسوا أعمال عربدة وطقوس دينية تحت حماية وحراسة جنود الاحتلال.