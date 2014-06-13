حالة الطقس: الجو صاف بوجه عام حتى الثلاثاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة لطيفاً وغائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 2- 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم غد السبت يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو صافياً بوجه عام، يوم بعد غد الأحد، ولا يطرأ تغبر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم الإثنين صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، يوم الثلاثاء صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.