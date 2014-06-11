بعد انسحاب أفرادها.. البزم: لا علاقة للشرطة بإغلاق البنوك

أكد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الأربعاء، أن انتشار الشرطة حول البنوك جاء لمنع تفاقم الصدامات بين الموظفين ولحماية البنوك والممتلكات العامة والمحافظة على الاستقرار، وليس للشرطة علاقة بإغلاق البنوك.

جاءت تصريحات البزم، بعد عودة عمل الصرافات أمام البنوك ليتمكن الموظفون من استلام رواتبهم، وانسحاب كامل لأفراد الشرطة التي كانت تتمركز حول البنوك وتمنع الموظفين من استلام الرواتب.

وقال البزم في تصريح له عبر الفيس بوك: وفي إطار تقييم الموقف وبعد إعلان نقابة الموظفين في غزة إعطاء الحكومة مهلة أسبوع لحل أزمة الرواتب وتوقف الاحتجاجات وحرصاً على المصلحة العامة فقد تم سحب عناصر الشرطة من حول البنوك وعودة الأمور إلى طبيعتها بعد التأكد من عدم وجود أي احتجاجات تؤدي إلى الفوضى.

وأكد: سنبقى نراقب الوضع وأي تطورات واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية أبناء شعبنا وممتلكاته والمحافظة على الأمن والهدوء.

























