خمسة أسرى من الضفة يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم الحادي عشر من يونيو أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

من مدينة رام الله الأسير عبد الباسط ربحي مصطفى شوابكة (42 عامًا) المحكوم بالسجن ثلاثين عامًا قضى منها اثني عشر عامًا بعد اعتقاله عام ألفين واثنين ولا زال قابعاً داخل سجون الاحتلال.

والأسير شحادة علي شحادة حامد (30 عامًا) المحكوم بالسجن ثلاثة عشر عامًا قضى منها ثمانية أعوام بعد اعتقاله عام ألفين وستة ولا زال داخل سجون الاحتلال.

والأسير رائد حمدان حسن بلاونة (39 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن عشرين عامًا، قضى منها اثني عشر عامًا بعد اعتقاله عام ألفين واثنين ولا زال قابعاً داخل سجون الاحتلال.

والأسير محمد إبراهيم محمد سياعرة (35 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن أربعة عشر عامًا قضى منها أحد عشر عامًا بعد اعتقاله عام ألفين وثلاثة ولا زال يقبع داخل السجون الصهيونية.

والأسير رامي إبراهيم محمد ديريه (26 عامًا) من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن ثمانية أعوام، قضى منها ستة أعوام بعد اعتقاله عام ألفين وثمانية، ولا زال داخل السجون الصهيونية.