أكاديمية بلاتر تعلن عن فتح باب التسجيل لمواليد (2002-2005)

أعلنت أكاديمية جوزيف بلاتر للموهوبين كروياً، أمس الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل للراغبين في الإنضمام إليها من مواليد (2002 - 2005)، وذلك يومي 14 و21 - 6 - 2014 في تمام الساعة 8:00 إلى 10:00 صباحاً، على ملعب ماجد أسعد بالبيرة.

وقال عادل الفران المدير الفني للأكاديمية إن الهدف من فتح باب التسجيل هو إعطاء الفرصة لكافة اللاعبين بالإنضمام إلى الأكاديمية من أجل ممارسة كرة القدم، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح عدة مراكز تابعة للأكاديمية في المحافظات الشمالية لإيجاد أكبر شريحة ممكنة من اللاعبين الموهوبين، بالإضافة إلى إقامة مهرجانات وبطولات مصغرة لهم.