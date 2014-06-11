فتوح: الاحتلال يدخل 300 شاحنة عبر « أبو سالم » اليوم

قال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع لقطاع غزة رائد فتوح إن الاحتلال سيدخل عبر معبر كرم أبو سالم الأربعاء 300 شاحنة.



وأوضح فتوح في تصريح صحفيأن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات.



وأضاف بأنه سيتم ضخ كميات محدودة من السولار الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء وكميات من البنزين وسولار المواصلات وغاز الطهي.



وأشار فتوح إلى أن سيسمح بإدخال 8 شاحنات أسمنت وشاحنة حديد البناء و41 شاحنة حصمة لمشاريع وكالة الغوث و11 شاحنة حصمة وذلك لمشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.





